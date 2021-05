Samen tegen aids

In aflevering twee van De Roze Revolutie gaat het over de ziekte die in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd geprofileerd als ‘homovirus’: aids.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de homo-emancipatie in volle gang. Na de Stonewall-rellen in New York van 1969 proefden lhbtq’ers de vrijheid. Eindelijk konden zij ongeremd zichzelf zijn.

De vreugde was van korte duur. In de jaren tachtig kwam de lhbtq+-gemeenschap voor een nieuwe hindernis te staan: de aidsepidemie. Links en rechts werden mensen gediagnosticeerd met hiv of aids, onder wie veel homoseksuelen. Michiel van Erp gaat in De Roze Revolutie in gesprek met mannen die de aidsepidemie van de jaren tachtig meemaakten.

Voormalig dj van de Amsterdamse nachtclub RoXY Joost van Bellen: ‘Het was alsof het oorlog was, tenminste, dat denk ik. Ik heb nooit in een oorlog geleefd, maar je hoorde dan: die is er niet meer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .