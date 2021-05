Shakespeare of Marx?

In The Angels' Share komen alle passies van filmmaker Ken Loach samen. Sociale betrokkenheid à la Robin Hood, een shakespeareaanse vorm die balanceert tussen een lach en een traan en met de smaak van een gerijpte whiskey.

Ken Loach staat bekend als de enige Britse filmmaker op wie de aantrekkingskracht van Hollywood geen vat heeft. Zijn sociaal bewogen drama's over de Britse en Ierse onderklasse lijken ook moeilijk te vertalen. Dat wil niet zeggen dat ze een internationaal publiek niet aanspreken.

Loach behoort tot het selecte gezelschap van negen regisseurs die tweemaal de Gouden Palm wonnen op het prestigieuze filmfestival van Cannes. Voor The Angels' Share ontvangt hij daar in 2012 de publieksprijs.

Daarna vindt Loach het genoeg en kondigt aan zijn clapperboard aan de wilgen te hangen. Opvallend genoeg filmt hij twee van zijn bekendste films, I, Daniel Blake en Sorry We Missed You, pas ná zijn pensioen, als hij de tachtig al heeft bereikt.

