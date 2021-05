Secondenspel voor goud

Natuurlijk, sporten gaat om talent, doorzettingsvermogen, de juiste techniek, fysieke en mentale kracht. Maar goed materiaal en de nieuwste inzichten uit de wetenschap kunnen sporters ook voordeel opleveren. Zo ook in het wielrennen en dan vooral in de tijdrit, het meest technische wielerdiscipline.

In de tijdrit is de renner helemaal aan zichzelf overgeleverd. Er is geen ploegenspel, geen aanval of ontsnapping, je moet het helemaal alleen doen. En dus bereid je je zo goed mogelijk voor. Want een enkele seconde kan het verschil maken tussen niets of een olympische medaille.

Annemiek van Vleuten werd al twee keer wereldkampioen op de individuele tijdrit en droomt van olympisch goud in Tokio deze zomer. Gregory Sedoc, die zelf drie keer meed..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .