Viral: Niemand lijkt te zitten wachten op een Instagram voor kinderen

In maart van dit jaar verkregen journalisten van BuzzFeed News een interne post van Instagram waarin het bedrijf met haar medewerkers deelt dat er wordt gewerkt aan ‘Instagram for kids’. ‘We hebben jeugdwerk aangemerkt als een prioriteit voor Instagram en hebben het toegevoegd aan onze H1-prioriteitenlijst’, luidt de post. Op dit moment kunnen kinderen beneden de dertien jaar zich niet aanmelden voor het platform, tenzij ze liegen over hun geboortedatum. Met ‘Instagram for kids’ wil moederbedrijf Facebook ‘de veiligst mogelijke ervaring voor tieners garanderen’. Dat klinkt nobel. Maar daar denkt het internet anders over. Niemand lijkt te zitten wachten op een Instagram-variant voor kinderen. Zo schrijft voormalig FBI-bestuurder ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .