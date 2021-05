De prijs van olie

In de serie Waarde van de aarde gaat het over de wereldwijde handel in grondstoffen. Wie verdienen er aan goud, olie, steenkool, gas, kobalt en kritieke metalen? En hoe kan het dat juist landen met de grootste bodemrijkdom de armste bevolking hebben? Journalist Twan Huys spreekt handelaren, onderzoekers, klokkenluiders en hoofdrolspelers.

Het zijn geen verhalen waar je vrolijk van wordt. Wie zich in grondstoffenhandel verdiept, stuit al snel op corruptie en belangenverstrengeling, terwijl de gewone burger te maken krijgt met uitbuiting en milieuvervuiling. Eerdere afleveringen haalden de handel in goud, gas en steenkool voor het voetlicht. De vierde aflevering gaat over ‘de beerput van de olie’.

Zo hoort Twan Huys dat de Amerikaanse staat Texas heel wat methaangas uitstoot, een broeikasgas dat vijfentwintig keer sterker is dan CO 2 . Het komt vrij bij fracking, een nieuwe techniek om olie uit de bodem te halen die heeft geleid tot een tweede oliegolf in Texas. Een andere bron is methaan dat weglekt uit afgedankte olieputten. Het gas is onzicht..

