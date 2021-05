De blinde voetbaltrainer is een portret van Uber Trochez, een heel bijzondere voetbaltrainer in een klein dorpje in Colombia. De documentaire van regisseur Paul Cohen is vanavond te zien bij KRO-NCRV op NPO2.

Lomitas is een klein, arm dorp aan de voet van de Andes in Colombia. Kinderen rennen er achter vrienden aan die wél een fiets hebben. Of staan op het voetbalveld met een Jordan aan de linkervoet en een Adidas aan de rechtervoet, allebei afgetrapt. Voor voetbalshirtjes is te weinig geld. Het begin van het pad naar een leven in de drugscriminaliteit, zou je kunnen denken.

Gelukkig is daar Uber Trochez. Als twintiger verloor hij plotsklaps zijn gezichtsvermogen. Omdat hij daarna veel steun kreeg uit zijn gemeenschap, wilde hij iets teruggeven. Dat deed hij op het voetbalveld. Trochez is ondertussen al ongeveer veertig jaar voetbaltrainer. Hij staat altijd langs de lijn, schreeuwend alsof hij het allemaal nog even scherp kan zien als v..

