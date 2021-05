Michelle Obama neemt afscheid van hond Bo

Tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van Barack Obama, toen senator, deden hij en zijn vrouw Michelle een belofte aan hun dochters: na de verkiezing zou er een hond komen. En die kwam er. Na weken van speculatie over de keuze van de Obama's werd Portugese waterhond Bo voorgesteld aan de wereld. De nieuwe first dog. De hond was vooral bedoeld als gezelschap voor hun dochters. 'We hadden geen idee hoeveel hij zou betekenen voor elk van ons,' blikte voormalig first lady Michelle Obama zondag terug op haar sociale mediakanalen. Die middag had de familie afscheid genomen van hun hond, die kanker had.

