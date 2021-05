Dreiging van code zwart

Het is op 12 mei de geboortedag van Florence Nightingale, in Nederland Dag van de Zorg. Maar zorgmedewerkers hebben weinig tijd om daarbij stil te staan. De coronastrijd vergt veel van hen, laat Kruispunt zien.

Kruispunt volgt een aantal verpleegkundigen van het Amphia Ziekenhuis in Breda 24 uur lang, van student tot zeer ervaren medewerker. Wat motiveert de nieuwe verpleegkundigen, midden in deze pandemie? Overuren, geen vakantie; hoe houden ze vol terwijl de omstandigheden extreem zijn? Hoe diep zit de liefde voor de zorg, en wanneer is de grens bereikt?

‘Stil en onopvallend doen zij hun werk’, zei het Polygoonjournaal in de jaren zestig nog over verpleegsters. Een vooral dienende rol, ondersteunend aan (mannelijke) artsen. Later kwam de hoofdzuster, die de overige zusters aanstuurde. Tegenwoordig wordt er echter veel meer eigen initiatief verwacht van verpleegkundigen. Er zijn doorgroeimogelijkheden en ‘je hebt echt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .