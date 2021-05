Pieter wordt juf Ellen

Hij wilde altijd al iets doen met video’s en acteren, de 26-jarige Pieter van Leijen uit het Noord-Hollandse Wervershover. Hij had een drukke baan, waardoor het er nooit van kwam. Tot een paar maanden geleden.

Toen is Van Leijen begonnen met sketches opnemen, waarvan zijn typetje juf Ellen het meest in het oog springt. Met haar brilletje, sjaal en ongemakkelijke houding is ze een typische verschijning.

Zo ook in het filmpje over juffen in de pauze, waarin ze een banaan uit haar gele banaanvormige bakje wil halen, maar er geen banaan in blijkt te zitten. Dan gaat ze maar op haar telefoon, terwijl er in de lerarenkamer wordt gepraat en ze haar meergranencrackers eet.

Als er allerlei kinderen voor het raam staan, weet ze daar ook niet ec..

