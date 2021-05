William en Kate op YouTube

Woensdagavond lanceerden de hertog en hertogin van Cambridge, William en Kate, een eigen YouTube-kanaal. In minder dan vierentwintig uur volgden een kwart miljoen mensen het kanaal en keken ruim een miljoen mensen de eerste video. Geen record, wel indrukwekkend.

In de introductievideo is het paar informeler dan we van hen gewend zijn. ‘Nu moet je oppassen met wat je zegt, want deze jongens filmen nu alles’, grapt William in de opening tegen Kate. En ook een shot waarin Kate William’s articulatie corrigeert haalt de video: ‘Je moet je r’s niet zo laten rollen.’ Verder zien we in de korte video vooral clips van het echtpaar aan het werk. Het lijkt een voorproefje van wat we kunnen verwachten van het kanaal.

D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .