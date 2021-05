Radioreclame meer in trek bij bedrijven

Amsterdam

Bedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar meer uitgegeven aan radioreclame dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Deels is dat te verklaren omdat adverteerders vorig jaar – toen de eerste lockdown inging – zuiniger waren. Maar ook dit jaar was er een lockdown in het eerste kwartaal, geeft brancheorganisatie Radio Advies Bureau (RAB) aan. De totale reclame-uitgaven kwamen uit op 3,6 miljoen euro, een toename van 2,3 procent. Daarvan werd 1,5 miljoen besteed bij digitale radiozenders, die bijvoorbeeld alleen via internet te beluisteren zijn. Dat bedrag wordt door RAB dit jaar voor het eerst uitgesplitst. <