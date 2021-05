Goed of fout?

Dankzij de gelijknamige speelfilm van Steven Spielberg is de lijst van Oskar Schindler algemeen bekend. Al onderschat hij de rol van weduwe Emilie schandalig, feit is dat Schindler door tewerkstelling het leven van zo'n 1200 joden wist te redden. Minder bekend is dat er in Nederland ook zulke lijsten bestonden. Zo was er de Lijst Frederiks en de Lijst Van Dam. Dankzij de bemoeienis van deze politici konden voor de Nederlandse cultuur 'verdienstelijk' genoemde Joden hun intrek nemen in het leegstaande kasteel De Schaffelaar in Barneveld. Hoewel deze Joden na een jaar toch naar concentratiekamp Theresienstadt moesten vertrekken, hebben de meeste van hen de Holocaust uiteindelijk overleefd. Nog minder bekend is dat ook Mengelber..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .