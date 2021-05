3FM-dj Wijnand is op zoek naar stamceldonoren – misschien wat voor jou?

Voor radiozender 3FM is het deze week ‘stamweek’. Alles staat daarbij in het teken van stamceldonatie. Dj Wijnand Speelman en zijn collega’s gaan op zoek naar stamceldonoren, en daarmee de potentiële redders van patiënten met bloedkanker. Via een campagne laten Speelman en co weten hoeveel verschil één wattenstaafje kan maken voor een ander.

Want een wattenstaafje is alles wat nodig is om je in te schrijven als stamceldonor, naast het invullen van een checklist over je gezondheid. Daarna worden die gegevens door stamcelstichting Matchis opgeslagen, tot er wellicht ooit een match komt met een kankerpatiënt ergens in de wereld. Als jouw stamcellen - cellen die nieuwe bloedcellen kunnen maken - matchen, volgt een oproep, en worden er uiteind..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .