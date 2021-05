Open over single-zijn

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Emily vraagt zich op TikTok af of zij de enige is die al haar hele leven single is.

Je hoeft maar even op sociale media rond te neuzen om foto’s van verliefde stellen te zien. Posts over vrijgezel zijn, zie je daarentegen nauwelijks. Daar brengt de 27-jarige Emily (@msemilyrose11 op TikTok) verandering in. ‘Ik ben 27 en heb nog nooit een relatie met iemand gehad’, vertelt ze in een TikTok-video die inmiddels zo'n twee miljoen keer is bekeken. ‘Ik heb nog nooit iemand gezoend, of op wat manier ook iets fysieks gehad met een man.’

Emily zoekt mensen van haar leeftijd die in hetzelfde schuitje zitten. ‘Ik hoorde een leeftijdsgenoot eenzelfde verhaal vertellen en zij kreeg veel verbaasde reacties. Maar ik kan me niet voorstellen dat het zo zeldzaam is. Ik zou er graag anderen over hore..

