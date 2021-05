Vanavond op televisie: Christelijke platform Lazarus nu ook op de buis

Het breed georiënteerde christelijke platform Lazarus maakt, in samenwerking met de Evangelische Omroep, de stap naar tv. Radio-dj Giel Beelen is een verrassende gast voor het gelijknamige programma dat op een frisse manier naar Jezus laat kijken.

De opwekking van Lazarus uit de dood is het grootste teken van Jezus voor zijn eigen verrijzenis. Het is daarom een toepasselijke naam voor het platform waarin theologen, predikanten en journalisten proberen zowel binnen-, rand- als buitenkerkelijken aan te spreken. Met blogs, podcasts, online series en nu dus ook een tv-programma richt Lazarus zich op christenen én zoekenden. Voor wie zingeving zoekt in tijden waarin seculiere antwoorden onbevredigend blijken, of voor wie een persoonlijke weg zoekt binnen een kerkelijk genootschap. Net als bij de Bijbelse Lazarus kan het geloof, door de seculiere cultuur doodverklaard, opbloeien tot nieuw leven. De wake-upcall die Jezus aan zijn gestorven vriend gaf, is nog steeds niet aan dove..

