Het juiste tempo van boeken-tv

Literatuur en televisie staan op gespannen voet met elkaar. Literatuur vraagt om vertraging, rust, stilte. Televisie eist tempo; de aandacht van de kijker moet worden gegrepen en vastgehouden.

In Brommer op Zee spat deze spanning ervanaf. De presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong jassen er in vijftig minuten een agenda doorheen die om minstens twee keer zo veel tijd vraagt. Brommer op Zee lijkt boeken in de etalage te willen zetten. Maar tegelijkertijd doen Joos en De Jong hun best een volledige analyse neer te zetten. Logisch, doorgewinterde lezers als ze zijn, maar of zo’n analyse in vijftig minuten kan worden neergezet, valt te bezien.

De gastenlijst staat vol bekende namen: Joke van Leeuwen, Pieter van Os, Said el Haji, en J..

