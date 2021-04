Racisme is niet zwart-wit

De setting van George & Eran worden Racisten is vredig en harmonieus: een landschap onder de avondhemel, met een klein publiek en uitzicht op een kerktoren. Die harmonie is er bij de start ook tussen de acteurs. Ze spreken zich eensgezind uit tegen racisme en putten zich uit in complimenten. Maar voor je het weet, is hun gesprek over racisme compleet verziekt, door onbewuste vooroordelen, lange tenen, overhaaste verwijten en slachtoffermechanismes. Het is exemplarisch voor het racismedebat vandaag de dag: een onbegaanbaar moeras, waarin elke goede bedoeling vroeg of laat verzandt in een onontkoombare en onvergeeflijke fout.

De makers, het gevierde theaterduo George Tobal en Eran Ben-Michaël, stonden al in 2018 met deze voorstelli..

