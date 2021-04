Viral: Emma helpt een vrouw in de trein en krijgt stank voor dank

Emma staat op station en ziet een oudere vrouw die moeite heeft met lopen. Ze besluit haar te helpen. In een draadje op Twitter vertelt Emma (@needieandere) hoe dat ging. De vrouw stapt voor haar de trein in. ‘Ik vraag haar of ik haar kan helpen. "Vooruit dan" zegt ze, alsof ze mij een gunst verleent. Hoewel ik het een beetje markant vind, help ik haar toch’, schrijft Emma. De vrouw houdt Emma’s arm stevig vast ‘alsof haar leven ervan afhangt’. Emma merkt dat de vrouw haar tas met zich meesleept en biedt een aantal keer aan om haar te helpen met tillen. ‘Ondanks dat ik zelf vier zware tassen bij mij heb, lukt het mij om nog een hand vrij te hebben’. De vrouw blijft nee schudden, ‘terwijl we allebei weten dat de tas te zwaar is voor haar’.

