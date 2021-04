'Koning Josh' wint gevecht

Afgelopen weekend verzamelden honderden mensen zich in een park om op een speelse manier met elkaar in gevecht te gaan. Ze hadden één ding gemeen: allemaal droegen ze de naam Josh. Dit evenement begon op Facebook. Organisator Josh Swain startte een jaar geleden een groeps-chat met zo veel mogelijk mensen die niet alleen zijn voornaam, maar ook zijn achternaam deelden. 'Jullie vragen je vast af waarom ik jullie allemaal bij elkaar heb gebracht', stuurde Josh naar al zijn naamgenoten. In het volgende bericht gaf hij specifieke coördinaten waar iedereen op 24 april om 12 uur 's middags moest verzamelen. 'We vechten. Wie er wint mag de naam houden, de rest moet hun naam veranderen. Je hebt een jaar om je vo..

