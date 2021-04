Passie voor kunst

Door de coronacrisis vindt de Museumweek dit jaar online plaats. Op museum.nl staan tal van activiteiten om ons digitaal met onze musea en kunstschatten te verbinden, in de hoop dat fysieke bezoeken snel weer mogelijk zijn. Ook op tv is er ieder jaar aandacht voor deze speciale week in Man en Kunst.

AVROTROS profileert zich graag als artistieke omroep, die zich inzet voor meer aandacht voor kunst in de media. Als kunstlid ontvang je het tijdschrift MUZE. Op tv laten programma's als Close Up, Tussen Kunst en Kitsch, Het Geheim van de Meester en Krabbé Zoekt… op een toegankelijke manier licht schijnen op de achtergrond en waardering van kunst. Eenmaal per jaar komt daar een miniprogrammaatje bij. Speciaal voor de Museumweek, die jaarlijks in april plaatsvindt, zendt de omroep Man en Kunst uit. Met maar vijf afleveringen per jaar, uitgezonden binnen een week, is het een klein maar fijn programma. Met een lengte van slechts acht minuten per aflevering komt dat neer op veerti..

