Op zoek naar vrijheid

Afgelopen jaar maakte de Netflix-serie Unorthodox op veel kijkers diepe indruk. Het verhaal gaat over een jonge vrouw die vlucht uit een orthodoxe joodse gemeenschap in New York. Het leven daar begint haar zo te beklemmen dat ze niet anders kan dan eruit breken.

De serie is niet helemaal fictie, want aan het geschetste leven ligt een werkelijk leven ten grondslag, het leven van Deborah Feldman. Deze vrouw vluchtte al in 2009 uit een soortgelijke gemeenschap als in de serie getoond wordt. Nu, zoveel jaar later, interviewt Jacobine Geel haar in het programma Jacobine op 2, een ‘levensbeschouwelijk praatprogramma’.

Inmiddels is Feldman 34 en volgt op Onorthodox, het boek dat haar wereldwijd bekend maakte, een tweede boek: Exodus. Opnieuw zoomt ze in op haar eigen leven, nu in Berlijn, en laat ze zien hoe ze met haar zoon de vrijheid ontdekt. Juist dat is wat ze vond toen ze vanuit haar beperkte leven in Amerika de ruimte ontdekte in Duitsland. Ultieme vrijheid noemt ze ..

