Carnivoor en veganist

In het drieluik dat zijn eigen naam heeft gekregen, #Ajouad, onderzoekt de drieëndertigjarige Marokkaanse Nederlander, zoals hij zichzelf introduceert, verschillende onderwerpen waarover de meningen soms uiteenlopen. In dit tweede deel staan De Vleeseters centraal. Zo heb je Erwin, die het carnivoordieet volgt. Hij eet dagelijks een kleine kilo vlees. Daar drinkt hij water en koffie bij, en dat is het dan. Hij laat dus niet alleen producten zoals brood en pasta staan, maar eet ook helemaal geen groente en fruit meer. En naar eigen zeggen is hij er veel gezonder door geworden.

Hero eet evenveel vlees als Erwin, maar dan rauw. Ook kippenvlees, want in het menselijk lichaam zit toch gewoon al salmonella, vertelt hij. Op het moment dat e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .