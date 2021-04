Eerlijke buik online

Presentatrice en televisiekok Miljuschka Witzenhausen zet haar bereik op Instagram nogmaals in om te praten over body positivity. Deze keer plaatst Miljuschka een foto van haar buik op het sociale netwerk. Een buik zonder poespas. 'Even een #eerlijkefoto beeldschermvulling', schrijft Miljuschka erbij.

'De zon schijnt waardoor we allemaal weer herinnerd worden dat we straks in zwemgoed mogen', schrijf de presentatrice verder. 'Heerlijk en tegelijkertijd zenuwslopend, zeker na een tijd van corona waarin sporten moeilijker werd. Eten vaak de enige uitlaatklep en/of troost is/was. Geruststellende gedachte: je bent niet de enige. Iedereen heeft een ander lijf en stoeit met z'n eigen gedachtes.'

Miljuschka heeft eerde..

