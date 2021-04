Persvrijheid

In de jaren tachtig komt er na twintig jaar een einde aan de dictatuur van Ferdinand Marcos in de Filipijnen. Gesteund door de daar invloedrijke Katholieke Kerk toont de volksopstand hoe vreedzaam verzet tot effectieve verandering kan leiden. Dat inspireert de in Princeton University geschoolde CNN-journalist Maria Ressa. Nadat ze in haar jeugd met haar moeder naar Amerika kwam, kiest ze haar geboorteland, de Filipijnen, bewust weer als haar thuisland. De opbloei van de democratie in de zogenaamde Vijfde Republiek lijkt hoopvol.

Maar drugs blijven een probleem, vooral voor het arme deel van de bevolking. De huidige president Rodrigo Duterte is gekozen omdat hij de straten belooft schoon te vegen. Hoewel hij dat efficiënt doet, is de ..

