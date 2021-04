College Tour in mei weer met Twan Huys

Hilversum

Na zo'n twee jaar afwezigheid keert het interviewprogramma College Tour volgende maand terug op televisie. De eerste aflevering is te zien op 11 mei, meldt KRO-NCRV. De gasten zijn nog niet bekend. Twan Huys is opnieuw de presentator van dienst. Hij presenteerde het programma eerder elf jaar lang, maar moest er in 2018 afscheid van nemen toen hij overstapte naar RTL. De presentator is inmiddels weer terug bij de publieke omroep. In College Tour gaat Huys – samen met studenten – in gesprek met inspirerende mensen uit binnen- en buitenland. <