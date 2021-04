Amerikaans stel adopteerde vier broertjes en drie zusjes samen

Toen Pam Willis een Facebookpost zag over zeven kinderen die een liefdevol thuis zochten, voelde ze zich meteen geroepen. Ze deelde het bericht met haar man Gary, en er hoefden weinig woorden over gewisseld te worden tussen hen: de zeven kinderen - vier broertjes en drie zusjes - waren welkom. Hun huis was leeg nu ook de jongste van hun vijf volwassen kinderen op het punt stond om uit huis te gaan. Ruimte genoeg. Zelf werden ze voor het eerst ouders toen ze 17 en 20 jaar oud waren. Inmiddels waren ze allebei rond de 50. Ze pakten de telefoon op om te laten weten dat ze deze zeven kinderen gráág een thuis wilden bieden.

Adelino, Ruby, Aleecia, Anthony, Aubriella, Leo en Xander hadden in mei 2018 hun ouders verloren bij een auto-ongel..

