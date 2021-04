Zout water en zonnebrand

Water: dat is volstrekt onmisbaar. Maar daarbij maakt het groot verschil of het water zoet of zout is, aldus deze tweede aflevering van Waterman.

Waterman, een serie van BNNVARA, onderzoekt de strijd om het water. In dit tweede deel van een vierluik gaat Menno Bentveld naar Zeeland. Hierin staan de grote verschillen tussen zilt en zoet water centraal. Zeker op Schouwen-Duiveland is die tegenstelling goed zichtbaar. Waar de ene boer tot zijn grote geluk zoet water tot zijn beschikking heeft, moeten de meesten het er met zout water doen. De verschillen in het grondwater en het slootwater hebben een enorme uitwerking, zeker in een hete zomer. Dan wil je als boer een beregeningsinstallatie kunnen aanzetten om je oogst te redden, en die mogelijkheid staat of valt met de aanwezigheid van zoet water.

De gemiddelde toerist maakt zich er niet druk om: die geniet zeker tijdens de hittegolf a..

