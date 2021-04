'Je doet weer precies hetzelfde als toen'

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

Miljoenen mensen zagen de vierdelige documentaireserie De kinderen van Ruinerwold, waarin de oudste vier kinderen van Gerrit-Jan van D. vertellen hoe hun jeugd eruitzag en hoe zij daarop terugkijken. Hun vader schermde hen af van de buitenwereld. Alleen de oudste drie kinderen gingen naar school. De andere kinderen stonden niet eens ingeschreven.

In De Vooravond, dat donderdag op televisie te zien was, vertellen Edino, een van de oudste drie kinderen, en Israel, die het gezin in 2019 verliet waarmee de zaak aan het rollen kwam, wat de serie met hun gedaan heeft. Wat meteen opvalt, is dat Israel een nieuwe voortand heeft. Vijftien jaar lang liep hij rond met een afgebroken tand. 'De tandarts was ook heel blij om het te kunnen ..

