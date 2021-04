Moet roofkunst terug?

Vaak is Hitler de eerste associatie met roofkunst. De nazi's stalen veel kunst van de Joden, wat conflicten opleverde met juridische gevolgen tot ver na de oorlog. Maar is de manier waarop onze musea zijn gevuld eerlijker?

Films als The Monuments Men en Woman in Gold lieten enkele jaren geleden licht schijnen op de omvang en impact van de nazi-kunstroof. Eeuwen eerder, in het tegenwoordig zoveel bediscussieerde koloniale verleden, is er ook veel kunst buitgemaakt.

In Europese musea, inclusief ons eigen Rijksmuseum, staan veel objecten die uit andere continenten afkomstig zijn en grotendeels niet vrijwillig zijn afgestaan. Er gaan meer en meer stemmen op voor terugkeer naar de oorspronkelijke plek. Maar de complicaties zijn nog groter dan bij de nazi-roof. Het gaat om lang verjaarde zaken.

Musea willen hun objecten niet graag kwijt en vragen om bewijsmateriaal van bezit of overdracht, dat vaak niet meer te vinden is. Ook blijft het een heet hangijzer of men n..

