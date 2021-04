Viral: Echtgenoot verrast zijn vrouw door in hetzelfde verzorgingshuis te gaan wonen

Mary en Gordon, een Brits echtpaar, wonen al een tijd niet in hetzelfde huis. Aan het begin van de pandemie woonde Mary in hun eigen woning en haar man Gordon in een verzorgingshuis in Mansfield in Engeland. Later verhuisde ook Mary naar een verzorgingshuis in Mansfield, echter niet naar hetzelfde huis als haar man. Vanwege de coronamaatregelen kon het echtpaar niet bij elkaar op bezoek. Zodoende waren Mary en Gordon maandenlang van elkaar gescheiden.

Tot deze week. Gordon kreeg de kans om te verhuizen naar Baily House, het verzorgingshuis waar Mary woont. Gordon en de verzorging vertelden Mary niet van de verhuizing. Maandag wachtte Gordon zijn vrouw op in haar kamer. Een medewerker van Baily House filmde de emotionele reünie. Op Faceboo..

