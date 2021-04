De hand van God

‘Oef deze foto raakt. Alleen. En toch spreekt er warme aandacht uit van een verpleegkundige', zo schrijft Dr. Danielle Braun op Twitter bij een foto. Het origineel is geplaatst door journalist Marc Goldstein en heeft bijna een half miljoen likes gekregen. Het is een foto waarbij je een hand ziet van een patiënt, liggend in een ziekenhuisbed. Twee met water gevulde latex-handschoenen zijn om haar handen gelegd, alsof ze met twee handen omsloten worden.

‘Het is een hartverscheurend beeld dat echt bij deze tijd hoort’, zo schrijft Marc. ‘Als patiënten in isolatie moeten liggen, waar ze komen te overlijden, dan is er een diep verlangen naar aanraking door dierbaren. Verplegend personeel vult handschoenen ..

