Toerisme na COVID-19

In Stand van Nederland: Generatie Next duikt presentatrice Jill Bleiksloot in de nieuwe economie. Met vandaag: hoe ziet massatoerisme eruit na corona?

Venetië is het symbool van massatoerisme. Nu is het er stil en is er ruimte voor de natuur. Er zwemmen zelfs weer dolfijnen. Locals maken zich zorgen om de toekomst. Zonder toeristen geen geld. Venetië is nu nog in lockdown en het is niet toegestaan om zonder vergunning op straat te komen.

Voor de coronacrisis werd Venetië juist overspoeld met toeristen. De verhouding is verkeerd, zegt de eigenaar van ‘caffé Florian’, het oudste koffiehuis ter wereld. Venetië heeft vijftigduizend inwoners, maar er kwamen dertigduizend toeristen. Het kanaal was vol met cruiseschepen en je kon over de hoofden lopen. ‘We hebben toeristen nodig die weten waar ze zijn. Veel komen er maar voor een paar uur om een sel..

