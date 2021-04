'How dare you?', beet een boos meisje de Verenigde Naties toe. Door deze toespraak in september 2019 wist de Zweedse activiste Greta Thunberg wereldwijd de aandacht te vestigen op het haperende klimaatbeleid. Ook kinderen lieten opeens van zich horen in het klimaatdebat. In de documentaire I am Greta (2020) van Nathan Grossman krijgen we een inkijkje in de opkomst van dit fenomeen.