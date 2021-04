Klachten over tv-aandacht prins Philip

Londen

De Britse publieke omroep BBC is overspoeld met klachten over de grote hoeveelheid aandacht die in tv-programma's werd besteed aan het overlijden van prins Philip. Na het overlijden van Philip, vrijdag op 99-jarige leeftijd, werd de hele programmering omgegooid en werden populaire programma's als EastEnders en MasterChef geschrapt. In plaats daarvan werden programma's uitgezonden waarin een eerbetoon werd gebracht aan de prins. Soms was zo'n programma zelfs op verschillende kanalen tegelijk te zien. Twitteraars vergeleken de BBC met de toenmalige zenders in de communistische Sovjet-Unie die alleen maar propaganda uitbraakten. <