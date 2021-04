In Adieu God? gaat presentator Tijs van den Brink met bekende Nederlanders in gesprek over God, het geloof en de geloofsgemeenschap. De gasten uit het programma zijn in hun leven met het geloof in aanraking gekomen, maar hebben het vaarwel gezegd. Ze namen afscheid van hun kerk of geloofsgemeenschap, maar ook van God?

In deze aflevering spreekt Van den Brink met schrijver Arnon Grunberg. Grunberg groeide op in een orthodox-joods milieu, maar nam daar als puber afstand van. Toch zijn in zijn boeken God en het geloof nooit ver weg geweest. Hij wilde voor het interviewprogramma graag afspreken in een moskee. Bewust heeft hij voor die plek gekozen, omdat hij duidelijk wil maken dat de islam een godsdienst is, geen ideologie. Het Jezusbeeld, dat alle afleveringen meegaat, mag niet mee naar binnen. Gesprekken over God vindt hij interessant, ongeacht de vraag of mensen geloven of niet. ‘Het gaat om de invloed die het idee "God" uitoefent op ons en de behoefte om te geloven, waar dan ook in.’ Als romanschrijver ziet hij dat er iets &lsqu..

