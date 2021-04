Viral: Een Amerikaanse bakkerij maakt taarten om je vaccin te vieren

Toen een klant twee weken na Valentijnsdag een taart met ‘HVD’ als tekst bestelde, keken ze bij bakkerij Butter& in San Francisco vreemd op. HVD is een gangbare afkorting voor Happy Valentine’s Day, en dat was het toch al geweest? Het verhaal bleek anders, want de taart was een cadeau voor iemand die gevaccineerd werd. HVD werd zodoende Happy Vaccination Day.

Een paar weken later kwam dezelfde klant weer bij de bakker met de vraag of ze nog meer vaccinatie-teksten voor taarten hadden, want ze wilde meer vrienden een vaccinatietaart geven. Butter& is er verder over gaan nadenken, en heeft een aantal taarten aan het assortiment toegevoegd, speciaal voor gevaccineerden. Zo staat er op een taart ‘just vaccinated’, op een ander ‘thanks..

