Vang de essentie

Vol spanning had de uitverkoren BN'er twee weken naar het resultaat uitgekeken. Zou het een uitdagende keuze opleveren uit drie goede opties? Of juist een pijnlijke confrontatie met drie beelden waarin het moeilijk was zichzelf te herkennen? De BN'er mocht een portret naar keuze zelf houden, de andere twee gingen naar de veiling voor een eveneens zelf gekozen goed doel. In 2015 leek het doek te vallen voor het programma. In de laatste aflevering mocht een verraste Groenteman zelf poseren. Daarna was het vier jaar lang stil.

Gelukkig komt er in 2019 een doorstart. Het eenvoudige, maar krachtige concept blijft onveranderd. Enige verschil is dat de nieuwe gastheer Özcan Akyol geen doeken meer optilt, maar schildersezels omdraait..

