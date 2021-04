Auto's en planeten versus communicatie

Brainwash is een platform van omroep HUMAN. Het doel is om het maatschappelijke gesprek te dienen met verrassende inzichten van bijvoorbeeld schrijvers en filosofen, maar ook comedians. Geen pasklare antwoorden, maar aanzetten om verder na te denken. Onderdeel van die missie zijn de Brainwash Talks. Qua opzet doen ze sterk denken aan de wereldberoemde TED Talks. In korte tijd wordt een bepaald onderwerp prikkelend uit de doeken gedaan. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als medische missers, twijfel, complottheorieën of ongelijkheid in het onderwijs.