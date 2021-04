Viral: Duncan Laurence treedt op bij The Ellen Show. ‘Mijn leven is compleet veranderd’

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Duncan Laurence treedt op in The Ellen Show.

Het is bijna twee jaar geleden dat Duncan Laurence in Tel Aviv het Eurovisie Songfestival won. Maar de laatste weken lijkt zijn succes een nieuwe impuls te krijgen. Het nummer 'Arcade' waarmee Laurence won, is populairder dan ooit en langzaam maar zeker is de zanger aan het doorbreken in de Verenigde Staten.

Eerder werd hij al geïnterviewd op iHeartRadio en trad hij, op afstand, op in The Today Show. Deze week kwam daar de show van Ellen DeGeneres bij. In The Ellen Show bracht Duncan Laurence een nieuwe versie van zijn songfestivalhit, waar de Amerikaanse zangeres Fletcher aan..

