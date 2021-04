Wie ziet er iets in?

Hoe goed het plan voor een startende onderneming ook is, zonder geld komt het niet van de grond. In Dragon’s Den worden plannen gepresenteerd aan gevestigde ondernemers in de hoop dat zij met een financiële injectie het idee levensvatbaar willen maken.

Wie het nieuws rondom de coronacrisis volgt, zal niet zijn ontgaan dat veel ondernemers in deze tijd het water aan de lippen staat. Denk aan kappers die maanden niet konden knippen of bioscoopeigenaren die met lede ogen aanzien hoe de sluiting van hun bedrijf steeds met enkele weken verlengd wordt. Het zijn uiterst pijnlijke verhalen. De mensen in kwestie worden hierdoor diep geraakt. Tegelijkertijd komt in die onzekerheid de nodige creativiteit en het vermogen om te denken aan de oppervlakte. Ondernemers zoeken naar een antwoord op de vraag wat er wél mogelijk is.

In Dragon’s Den komt eenzelfde soort positieve energie naar voren. Het programma geeft (veelal jonge) startende ondernemers de kans een plan te pitchen. H..

