Zware tijd voor conducteur

Tijdens de paasdagen zijn mensen ondanks het coronavirus toch weer veel bij elkaar op bezoek gegaan. De treinen zaten daardoor extra vol. Dat kan frustrerend zijn, zo merkte Lianne Sanders tijdens haar reis.

Sanders schrijft op Twitter dat ze in de trein op de trap zat. De conducteur stapte de trein binnen en foeterde Sanders en haar reisgenoot volgens de tweetschrijfster compleet uit. Tien minuten later ging de deur weer open. De conducteur had spijt en zei tegen de reizigers: 'Ik wil sorry tegen jullie zeggen. Een vriend ligt in coma door covid en ik word zo verdrietig van de drukte.' Sanders legt via emoji in haar tweet uit dat haar hart breekt voor 'mensen die menselijk zijn'.

In de reacties klinkt er veel herkenning. &..

