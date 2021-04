Vriendelijke basketballers

Austin Jenkins (9) scoorde tijdens een basketbaltoernooi voor basisschoolleerlingen in Parkersburg, West Virginia, een plaats met zo'n 30.000 inwoners. Dat is bijzonder omdat Austin cerebrale parese heeft, een houdings- en bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging in de hersenen. Basketballen is zodoende een uitdaging voor Austin, en scoren al helemaal. Daarom schoot een teamgenoot hem te hulp – en dat vriendelijke moment werd gefilmd.

Austin is de kleinste speler op het veld in de video, met nummer 0 op zijn blauwe hemd van de Martin Elementary School. Zijn teamgenoot Greyson is de grootste speler, met nummer 50 op zijn rug. In de video is te zien hoe Greyson de bal krijgt en Austin wenkt om bij hem te k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .