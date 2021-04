Verontrustende onrust

Naar schatting heeft 3 tot 5 procent van de mensen last van irrationale onrust. 1 tot 2 procent ervaart dwangstoornissen zo sterk dat deze een normaal dagelijks leven in de weg staan. Dat is een verontrustend aantal.

In Nederland hebben zo'n 200.000 mensen door een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) problemen met relaties, werk of sociale contacten. Voor hen kan de juiste vorm van therapie helpen, maar daarvoor moet het probleem eerst bespreekbaar zijn.

Het programma Levenslang met dwang? draagt bij aan beide aspecten. Acteur en danser Jan Kooijman reisde daartoe in 2014 en 2015 met zeven kandidaten naar Thailand. Drie jaar later volgde een seizoen met Dennis Weening. Nu is het programma terug bij Kooijman, maar van RTL 5 naar NPO 3 verhuisd. Kooijman nam eerder het programma Hij is een zij over van Arie Boomsma, toen die naar Net5 vertrok. Kooiman benadrukt graag dat hij niet de nieuwe Boomsma is, hoewel ze qua uiterlijk, pre..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .