Kunst, religie of misdaad?

Jezus bood in Kana onverwacht goede wijn aan: een wonder. Bij Rudy Kurniawan heette het een misdaad. In een wervelende montage doet de docu Sour Grapes de opkomst en neergang van de meesterlijke wijnvervalser uit de doeken.

Veel mensen zijn tevreden met de fles wijn die ze voor een paar euro bij de lokale supermarkt halen. Er zijn echter ook mensen die het zich kunnen permitteren kritischer te zijn op wat ze drinken. Fijnproevers beschouwen de goedkopere alternatieven als bocht of stinkdiervocht.

Deze eeuw is daar de concurrentie bijgekomen van nieuwe rijken die in de steeds slinkende hoeveelheid wijnen een lucratieve manier van beleggen zien. Voor de economische crisis van 2008 uitbrak, kwamen er flessen voor extreme prijzen van honderdduizenden euro's per stuk onder de veilinghamer. De een noemt het decadent, een ander heeft voor miljoenen in de wijnkelder liggen en beschouwt de bereiding van het druivenbloed als een vorm van kunst. Sommigen gaan zover..

