Zo uit je je liefde

Sofie is moeder van vier, nieuwsgierig, naïef, chaoot en ze noemt zichzelf raar. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die er een heel andere mening op nahouden, maar daar gaat het hier even niet om. Alhoewel, misschien juist wel. Ze is twitterend vindbaar onder @soofco en heeft daar een redelijk kabbelend digitaal bestaan. Tot die ene vraag die ze begin van deze week stelde: ‘Zeg in 4 andere woorden: ik hou van jou’.

Het is zo’n mooie vraag, dat honderden mensen erop reageren. Je zou het bijna als boek uitbrengen. Vier woorden. Meer heb je soms niet nodig. En de vraag is hoe jij dat zou zeggen: ‘Ik hou van jou.’ Veel opties zijn best voor de hand liggend. Maar ja, is dat bij de liefde niet altijd?

‘I..

