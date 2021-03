Discussie over feeststol

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: eten we straks weer 'paasstol' of 'feeststol'?

Pasen staat voor de deur en dat betekent voor velen dat er een stol in huis wordt gehaald. Zo'n brood met krenten en gedroogd fruit, en spijs in het midden. Vroeger stond dit brood nog bekend als kerststol en later als paasstol, maar de naam is al een tijdje geleden veranderd in 'feeststol'. Wel zo makkelijk. Zo kan het brood met dezelfde verpakking bij elke feestdag in de winkels liggen. Eventueel kan het brood dan met Koningsdag of Pinksteren ook weer worden verkocht.

Toch is niet iedereen het daarmee eens. Want net zo vaak als dat de feeststol in de winkels ligt, ontstaat er een discussie over de naam. Dit jaar werd het gesprek wel heel uitbundig gevoerd. De hashtag #feeststol stond dinsdag namelijk op de eerste plek in de ..

