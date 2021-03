De druk van een ster

Voor wie het zich ooit heeft afgevraagd: de restaurantgids en de bandenfabrikant hebben met elkaar te maken. Michael Ellis, algemeen directeur van de Michelingids, legt uit hoe dat zit: ‘De Michelingidsen werden in 1900 geïntroduceerd door de broers Michelin die autobanden maakten in Clermont-Ferrand in Frankrijk. Het doel was auto-eigenaars, dat waren er toen nog geen vierduizend, te stimuleren om er met de auto op uit te trekken.’

De broers besloten dus een gids uit te geven met tips waar benzine te krijgen was, waar de auto gerepareerd kon worden en waar de eigenaar kon slapen en eten. ‘In de loop der tijd merkten de gebruikers van de gids dat de aangeraden hotels en restaurants erg goed waren.’

Met de docum..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .