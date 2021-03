Jezus’ laatste dagen

Net voor zijn overlijden maakte Boris Gerrets de documentaire Lamentations of Judas (de klaagliederen van Judas) af. Begin 2020 zou 't de openingsfilm van het Movies that Matter Festival zijn. COVID-19 gooide roet in het eten, maar de film kwam na de zomer alsnog uit in twaalf bioscopen. Lamentations of Judas heeft een creatieve opzet en laat de kijker nadenken over schuld, spijt en de mate van eigen regie.

Begin 2019 zag ik de animatiefilm Another Day of Life over de Poolse journalist Ryszard Kapuscinski tijdens de Angolese onafhankelijkheidsoorlog. Ondanks de controverse rondom zijn persoon was het indrukwekkend om te zien hoe hij zich in het door oorlog verscheurde land staande wist te houden. Dit stukje geschiedenis greep me enorm aan. Kapuscinski’s verhaal is het begin van Lamentations: als in 1975 Angola onafhankelijk en communistisch wordt, vindt Zuid-Afrika dat maar niks. Zij richten daarom een leger van Angolezen op dat vanuit Namibië veertien jaar lang aanvallen uitvoert. De soldaten worden ook wel ‘De Verschrikkelijken’ genoemd.

Lamentations of Judas bestaat voor de helft uit interviews met veterane..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .