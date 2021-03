Pianoklanken

Italiaan Giorgio Lo Porto woont in Londen. Hij kende zijn buurman of buurvrouw niet, maar waardeerde tijdens de lockdown wel diens hobby: pianospelen. In januari plaatste Lo Porto voor het eerst een filmpje over zijn mysterieuze pianospelende buur op TikTok (giorgio_lp_). Door de muur heen kon Lo Porto meeluisteren. Dat vond hij zo mooi dat hij besloot een bedankbriefje op de voordeur te hangen. Met een verzoek om de volgende keer My heart will go on te spelen uit de film Titanic. Dat deed de buur, waarna een bijzondere vriendschap ontstond. Lo Porto liet begin februari..

