Limburgers komen op voor L1

Maastricht

Aanleiding is het conflict tussen het personeel en directeur Peter Elbers van de omroep. ‘Het is wrang dat in deze lastige tijden de raad van commissarissen de eigen organisatie voor de rechter sleept (Ondernemingskamer). Met een langdurige juridische strijd straal je geen vertrouwen uit in de kwaliteiten van de (hoofd)redactie, technische mensen en ondersteunende afdelingen', aldus de ondertekenaars van de advertentie, die allen met foto staan afgebeeld. De advertentie is ondertekend door onder anderen tv-presentator Felix Meurders, Pinkpopbaas Jan Smeets en acteur Huub Stapel. Zij roepen de rvc op energie te steken in de programmering in plaats van in ruzies. ‘De huidige situatie is slecht voor het imago van L1', zeggen de ondertekenaars.

Aanleiding is het hoogoplopende conflict tussen het personeel en directeur Peter Elbers van de omroep. De rvc stelde Elbers in september 2020 aan. Het personeel heeft sindsdien ruzie met Elbers. Hij wilde onder meer verborgen camera's op de redactie installeren en mails van medewerkers en or-leden inzien. De raad blijft achter Elbers staan en stapte naar de Ondernemingskamer in Amsterdam om het conflict op te lossen. <